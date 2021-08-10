"Талібан" захопив ще місто в Афганістані

"Талібан" заявило про взяття міста Фарах - столиці однойменної афганської провінції, повідомляє Кореспондент.

Про це заявив представник руху Забіулла Муджахед у вівторок, 10 серпня.

"Бійці Ісламського емірату в ході операції "Аль-Фатх" захопили центр Фараха" , - написав Муджахед.

Як заявили "таліби", адміністрація губернатора перейшла під контроль бойовиків. Тепер бойовики мають намір витіснити залишилися військових афганської армії з інших районів міста.

Своєю чергою місцевий телеканал Tolo News з посиланням на джерела повідомив про захоплення більшої частини Фараха, в тому числі поста поліції.