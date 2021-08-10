У Мінкульті відреагували на дрифт у центрі Києва

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обурений з приводу екстремальної зйомки за участю машин на Софіївській площі й просить компетентні органи провести ретельне розслідування, повідомляє УНІАН.

"Я навіть не намагаюся уявити, щоб хтось в світі дозволив собі влаштовувати такий дрифт у підтвердженій буферній зоні ЮНЕСКО. І тут навіть справа не в засміченій бруківці, яку добре, що вже відмивають. А в, по-перше, жахливому, неналежному ставленні до нашої культури. По-друге – відношенні до безпеки людей довкола. І, по-третє – до законодавства України, адже дозволів на це не давало ані наше міністерство, ані заповідник "Софія Київська".

Уявіть собі таке, наприклад, у Ватикані – на площі Святого Петра. Або перед собором Нотр-Дам де Парі. Впевнений, усі учасники перегонів, як і організатори рекламних зйомок, були б або покарані, або б заплатили штрафи" , – зазначив Ткаченко.

Міністр заявив, що звернувся до Національної поліції та Київської міської державної адміністрації із проханням про ретельне розслідування.

Також він зазначив, що з боку Мінкульту буде з’ясовано, як це взагалі стало можливим.