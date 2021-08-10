Alyona Alyona прокоментувала участь у скандальному дрифті

Популярна українська реперка потрапила в скандал із дрифтом на Софійській площі в Києві. Вона прокоментувала участь у події, яку зараз розслідує поліція, повідомляє Новое время.

У вівторок, 10 серпня, два гоночних автомобілі, брендованих RedBull, влаштували дрифт на Софійській площі в центрі Києва для зйомок відеоролика. Після гонок на покритті залишилися чорні сліди, а КМДА звернулася до поліції, адже організатор не отримав дозволу для проведення події. Крім того, наразив на небезпеку пішоходів, адже місце заїздів не було огородженим.

Як виявилося пізніше українська реперка Alyona Alyona похизувалася у сторіс Instagram відео з дрифта, а після того, як подія спричинила скандал, видалила його.

Згодом, знову ж таки у сторіс, популярна реп-виконавиця пояснила свою участь у дрифті на Софійській площі.

"По-перше, це не були зйомки якоїсь реклами чи зйомки якогось мого кліпу тощо. В Україну прилетів гонщик Коннор Шанг, який входить в топ-10 дрифтерів світу. І RedBull разом із ним хотів зняти відео, як вони сказали до Дня Незалежності України, і вирішили підключити декілька лідерів думок. Одним із цих лідерів думок була я, і моя роль заключалась в тому, щоб просто покататися на дрифт-машині. Як мені сказали.