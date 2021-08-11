Корупційний скандал: сертифікати про знання "мови" продають за $2000

Тотальна перевірка українських чиновників на знання державної мови вже привела до корупційного скандалу, повідомляє Страна.ua.

Глава Виконавчого комітету реформ в Україні Михайло Саакашвілі заявив, що вимога для держчиновників отримувати сертифікат про знання української мови (ця норма закону про тотальну українізацію вступила чинності 16 липня 2021 роки) спровокувало масштабне вимагання хабарів.

За його словами, замість здачі іспиту можна купити сертифікати за ціною від 200 до 2000 доларів в залежності від терміновості їх видачі.

З огляду на, що до кінця року іспит з державної мови повинні пройти 100 тисяч чиновників, загальна сума корупційно-мовної ренти виходить дуже значною.

У відповідь на цю заяву Нацкомісія з стандартам української мови звинуватила Саакашвілі в поширенні недостовірної інформації і поскаржилася до правоохоронних органів.

При цьому цікаво, що цілий перелік держчиновників, які були призначені останнім часом, отримували такі сертифікати буквально в день свого призначення. У тому числі і нова заступник міністра оборони Анна Маляр, яка вже відзначилася в скандалі з викликом на килим української спортсменки за спільне фото з росіянкою.

"Держоргани монетизували патріотизм"

Колишній президент Грузії, глава Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі заявив, що в Україні під приводом перевірки знання державної мови займаються хабарництвом.

На своїй сторінці в Facebook Саакашвілі написав розгромний пост, в якому назвав вимогу екзаменації на знання української мови "черговою годівницею", новим способом держчиновників "монетизувати патріотизм".

Саакашвілі пояснив, що отримати держсертифікат хочуть 100 тисяч чоловік, а штат Національної комісії зі стандартів української мови 27 осіб. Таким чином, зробив висновок глава Виконавчого комітету реформ, щоб оцінити кожного бажаючого, будуть потрібні "десятиліття" . У разі ж, якщо сертифікація потрібна негайно, це питання можна вирішити за "невелику винагороду" , зазначив Саакашвілі.

Ціна питання - 200-2000 доларів

"Про чергову годівницю під благим приводом знання державної мови. Дуже часто я бачу пропащих негідників, які, одягнувши вишиванку, з жаром розповідають про любов до батьківщини, одночасно грабуючи і країну, і українців. Монетизувати патріотизм спочатку придумали псевдоактивісти, потім - всякого роду чиновники і політики, але я ніколи не думав, що дійде до державного рівня. А даремно - дійшло.

Не так давно в Україні створили Національну комісію зі стандартів державної мови, а зовсім недавно - вирішили, що ця комісія повинна перевіряти рівень володіння державною мовою всіх, хто вирішив піти працювати на державну службу.

Спочатку кандидат повинен пройти письмове тестування, потім написати твір, а потім - пройти інтерв'ю! Кожен претендент! У комісії 27 осіб. На даний момент черга бажаючих отримати потрібний "сертифікат" доходить до 100 000 чоловік. Давайте порахуємо, скільки десятиліть знадобитися членам комісії, щоб взяти інтерв'ю у кожного претендента!? Уже зараз прийом нових службовців повністю заблокований!

Але вихід, звичайно ж, є. Як і в кожному першому держоргані, можна прискорити процес за невелику винагороду. Ціни скачуть від $200 до $2000 в залежності від терміновості вирішення питання і апетитів чиновників", - написав Саакашвілі.

Він сказав, що зарплата у більшості чиновників на некерівного посадах і так вкрай невисока, і знайти необхідних службовців на " не хлібну" посаду вкрай важко.

"Мабуть, необхідність давати хабар при зарахуванні на держслужбу повинна відразу давати чітке уявлення про те, куди і навіщо вони йдуть працювати. Хороший патріотизм.

Навіщо взагалі, скажіть, будь ласка, потрібна якась комісія з перевірки знання мови, якщо в країні є система освіти, яка видає дипломи з підтвердженням володіння мовою! Або таким чином держава визнає, що вся система освіти не працює і всі дипломи недійсні?! Щоб виправити сформований колапс, необхідно, по-перше, визнати всі дипломи про володіння державною мовою еквівалентними необхідному сертифікату.

По-друге, для тих, у кого такого диплома немає, - передбачити прозору і робочу систему, яка виключить корупційний фактор, а не буде його створювати! Поки цього не зроблено - це груба і примітивна годівниця, яка до державної мови не має взагалі ніякого відношення!

Закликаю прем'єр-міністра і профільного міністра освіти звернути увагу на проблему і негайно закінчити це свавілля. Всі функціонування держави зупинено якимись дрібними корупціонерами, які хочуть заробити на тих, хто йде працювати на благо країни. Яким може стати новий державний чиновник, якщо перед виходом на роботу його змусять заплатити хабар ?! "- заявив Саакашвілі.

"Розберуться правоохоронні органи"

На цю заяву Саакашвілі відреагували в Національній комісії з стандартам української мови, яка і займається екзаменацією і видачею сертифікатів чиновникам.

В офіційній заяві комісії йдеться, що "вся система екзаменації вибудувана так, щоб виключити будь-які корупційні ризики і зовнішні втручання".

"Національна комісія зі стандартів державної мови звернулася в правоохоронні органи щодо інформації, викладеної громадянином України Міхеілом Саакашвілі в замітці соціальної мережі "Facebook" і поширеному ЗМІ. Публічний розгляд цієї ситуації важливий, оскільки будь-які звинувачення в неправомірних діях повинні бути підкріплені фактами і доказами.

Європейська практика визначає простий і конкретний шлях: якщо певній особі стало відомо про порушення чинного законодавства, то необхідно звертатися в правоохоронні органи із заявою про вчинення кримінального злочину. Саме так має вчинити кожен свідомий громадянин! ", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, з 16 липня вступила в силу норма закону про функціонування української мови як державної, в якій йдеться про те, що держчиновники повинні підтвердити своє знання української мови, пройшовши сертифікацію. На пальцях це означає, що ніхто не може бути призначений на держпосади, не маючи відповідного сертифікату про знання української мови.

За словами голови Комісії Орисі Демської, з моменту реєстрації на екзаменацію здобувач для системи закодований шифром, і перевіряючі не знають, чию роботу вони оцінюють. А це означає, що корупційні ризики в процесі сертифікації мінімізовані.

Новопризначені чиновники позачергово

Однак проблеми очікують претендентів вже на етапі реєстрації. Через обмежену кількість місць на іспитах дуже складно зареєструватися та пройти сертифікацію.

При цьому в реєстрі виданих сертифікатів зазначено, що цілий ряд новопризначених чиновників пройшли таку сертифікацію і отримали відповідні документи буквально перед своїм призначенням.

Наприклад, вельми підозріло виглядає той факт, що за 4 серпня в реєстрі відзначені тільки четверо чиновників, які були в цей же день призначено на свої посади.

У цій четвірці - юрист, експерт телевізійних шоу Анна Маляр, яка була призначена заступником міністра оборони України буквально в той же день, коли отримала сертифікат.

При чому видача сертифіката відбулася 4 серпня, хоча протокол, нібито, підписаний днем раніше - 3 серпня.

Аналогічна ситуація з В'ячеславом Чаусом, призначеним губернатором Чернігівської області, його сертифікат також був з'явився в реєстрі в день призначення. У день призначення сертифікати отримали заступник голови МВС Богдан Драпьятий і Мері Акопян.

При чому, в сертифікаті сказано, що всі ці особи отримують документ відповідно до одного і того ж протоколу №62. Однак в самому протоколі взагалі відсутнє прізвище Драпьятого.

А в іншому документі, де вказаний відсоток, нібито, правильних відповідей під час екзаменації, вже з'являється прізвище Драпьятого.

Також прямо напередодні призначення сертифікати про знання української мови були видані двом заступникам міністра інфраструктури Мустафі Найєму (здав іспит на 89%) і Василю Шкуракову (85%). Правда в цьому випадку їхні імена виявилися серед кількох десятків інших чиновників, які пройшли екзаменацію.

За перші два тижні іспити на знання держмови змогли здати 2888 осіб по всій Україні. Майже половина з них до цих пір не отримали свої сертифікати.