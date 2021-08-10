В Україні можуть збільшити штраф за шкоду екології: що пропонують

В Україні планують підвищити адміністративні санкції за шкоду екології. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів розпочало підготовку законопроєкту, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

Як відзначив посадовець, адміністративні санкції можуть бути підвищені у більше ніж 10 разів.

"Наші фахівці спільно з представниками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів наразі готують проєкт закону щодо посилення відповідальності за близько 50 екологічних порушень" , - додав Мальований.

Таким чином міністерство планує стимулювати органи місцевого самоврядування до запровадження більш ефективних дій щодо захисту екології.

Автор: Сергій Пишкін