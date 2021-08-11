США підвищать мита на нафтогазові труби з України у 4 рази

Міністерство торгівлі США (The Department of Commerce) у рамках завершеного адміністративного перегляду з метою перевірки дії раніше впроваджених мит на труби нафтогазового сортаменту (oil country tubular goods, OCTG) з України розміром 7,47% попередньо визначило демпінгову маржу при постачаннях на ринок США розміром 30,19%, повідомляє Интерфакс-Украина.

Згідно з опублікованою 9 серпня поточного року інформацією Мінторгу США у Federal Register, період дослідження поставок труб - з 10 липня 2019 року по 30 червня 2020 року. При цьому попередньо визначено, що труби "Інтерпайпу" в цей період реалізовувалися нижче за нормальну ціну.

"Ми запрошуємо зацікавлені сторони прокоментувати ці попередні результати", - йдеться в інформації відомства.

Остаточне рішення щодо можливого збільшення антидемпінгового мита має бути ухвалено не пізніше ніж через 120 днів з моменту цього повідомлення, якщо не буде ухвалено рішення про пролонгацію термінів.

Як повідомлялося, Комісія з міжнародної торгівлі США (USITC) у рамках п'ятирічного перегляду обмежень постачань на американський ринок вирішила залишити в силі мита на труби нафтогазового сортаменту (OCTG) з Індії, Південної Кореї, Туреччини, України та В'єтнаму. Згідно з інформацією на сайті USITC від 8 липня 2020 року, комісія визначила, що скасування чинних антидемпінгових мит на імпорт трубної продукції з Індії, Кореї, Туреччини, України та В'єтнаму може призвести до продовження або повторення заподіяння матеріальних збитків в осяжному майбутньому (місцевим виробникам - ІФ), тому мита залишаться в силі.

Наразі після перегляду діють мита на постачання труб нафтогазового сортаменту OCTG розміром 7,47%.

Це мито було встановлено і для підприємств групи "Інтерпайп" (Interpipe Europe S.A., "Інтерпайп-Україна", "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)" та "Інтерпайп Ніко Тьюб"), і для решти українських підприємств.