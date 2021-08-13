Названий новий ознака швидкої смерті

Зменшення росту в середньому віці виявилося маркером підвищеного ризику ранньої смерті у жінок - головним чином від серцево-судинних захворювань, з'ясували дослідники з Швеції та Данії, повідомляє Лента.Ру.

Після досягнення 50-річчя багато людей починають зменшуватися в своєму зростанні. Цей процес прискорюється після 70 років. Найчастіше він викликаний уплощением хребетних дисків, компресійними переломами хребта і викривленням постави. Ряд нових досліджень називають зменшення росту ознакою підвищеного ризику швидкої смерті від серцево-судинних захворювань. Однак вплив зменшення зростання на здоров'я у жінок недостатньо вивчено.

Експерти з Гетеборзького і Копенгагенського університетів вирішили з'ясувати, чи можна по зменшенню зростання передбачити смертність пацієнток. Вчені спостерігали за 2406 шведками та датчанками, котрі народилися з 1908 по 1952 рік і які брали участь в лонгітюдних дослідженнях в обох країнах. Зростання вимірювався два рази: першого разу, коли жінкам було від 30 до 60 років, а в другій - через 10-13 років після цього. В середньому жінки втрачали в зростанні 0,8 сантиметра, проте розкид був значним - від 0 до 14 сантиметрів. Їх стаття опублікована в журналі BMJ Open.

Дата і причина смерті відстежувалися через 17-19 років після другого вимірювання. За 19 років моніторингу померли 625 жінок. 157 з них померли від серцево-судинних захворювань, 37 з цього числа - від інсультів. Кожен сантиметр втраченого зростання асоціювався з підвищеним ризиком смерті - на 14 відсотків у шведок і 21 відсоток у данців. Серйозна втрата в зростанні - більш ніж на два сантиметри - збільшувала ризик смерті на 74 і 80 відсотків відповідно. Сукупний аналіз даних показав, що серйозне зменшення в зростанні асоціювалося з майже дворазовим збільшенням ризику смерті від інсульту і серцево-судинних захворювань.

Вчені підкреслюють, що це дослідження було обсерваційним і не ставило своїм завданням встановити причину смертей. На них могли вплинути й невраховані фактори - фізична активність на попередньому етапі життя, куріння тютюну і так далі.