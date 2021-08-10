У Британії вакцинувалися понад 75% дорослого населення

У Великобританії завершили вакцинацію від коронавірусу вже понад 75% дорослого населення країни. Майже 39,7 млн осіб отримали дві дози вакцини від коронавірусу, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.