ЄС розширив допомогу щодо вакцинації країнам Східного партнерства

ЄС розширив допомогу щодо вакцинації країнам Східного партнерства

Євросоюз збільшив пакет допомоги з підтримки вакцинації від коронавірусу в шести країнах Східного партнерства з 40 млн до 75 млн євро. До списку країн увійшла і Україна, повідомляє Новое время.

За даними Єврокомісії, крім України до списку увійшли:

  • Азербайджан;
  • Вірменія;
  • Білорусь;
  • Грузія;
  • Молдова.

Новий пакет допомоги в розмірі 35 млн євро дозволить істотно розширити доступ до вакцин країнам Східного партнерства на тлі глобального дефіциту препаратів.

Як зазначають у Єврокомісії, ця допомога буде доповнювати підтримку ЄС ініціативи COVAX.

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