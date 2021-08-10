ЄС розширив допомогу щодо вакцинації країнам Східного партнерства

Євросоюз збільшив пакет допомоги з підтримки вакцинації від коронавірусу в шести країнах Східного партнерства з 40 млн до 75 млн євро. До списку країн увійшла і Україна, повідомляє Новое время.

За даними Єврокомісії, крім України до списку увійшли:

Азербайджан;

Вірменія;

Білорусь;

Грузія;

Молдова.

Новий пакет допомоги в розмірі 35 млн євро дозволить істотно розширити доступ до вакцин країнам Східного партнерства на тлі глобального дефіциту препаратів.

Як зазначають у Єврокомісії, ця допомога буде доповнювати підтримку ЄС ініціативи COVAX.