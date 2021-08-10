Підсумки вівторка: Національний банк спровокував зростання долара

У вівторок котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку припинили падіння і почали рости. Головну роль у цих заходах зіграв Національний банк: саме його дії й привели до розвороту.

Очевидно, що тривале зміцнення гривні не до вподоби експортерам, які зараз активно продають валюту. Адже, щоб отримати ту ж суму гривень, доводиться віддавати більше доларів. Експортне лобі явно поставило жорсткі умови перед Нацбанком, вимагаючи зупинити тривале падіння долара (та їхніх доходів). Втручання регулятора призвело до зупинки спадного тренду, за яким стався черговий розворот і зростання котирувань.

Закрили торги вівторка на 3,5 копійки на купівлі та на продажу вище, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів:

Стартові котирування - 26,70 / 26,80 (купівля / продаж).

Торги вівторка відкрилися з уже традиційним спредом 10 копійок. Перша угода за ціною 26,72 гривень пройшла о 9:33. На початку торгів частина продавців, побоюючись подальшого падіння, поквапилися поставити низькі ціни. Їхні пропозиції й викупив Національний банк, що з'явився на ринку раніше, ніж зазвичай. Однак цим регулятор не задовольнився; він одразу ж виставив великий ордер на покупку на рівні 26,72 гривень (тією ж ціною, за якою скуповував пропозиції на продаж).

За інформацією порталу «Курс України», НБУ був готовий взяти за цією ціною до 50 млн доларів. Але цього не знадобилося: побачивши серйозність намірів регулятора, на ринок поспішили вийти покупці, що вичікували, наскільки знизиться курс долара. Під їхнім тиском котирування в другій половині торговельної сесії досягли рівня 26,80 гривень і навіть перевищили його.

Котирування закриття - 26,78/26,80 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 48 млн доларів у порівнянні з понеділком і склав 180,5 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,7437 гривень. Офіційний курс долара на 11 серпня встановлений на позначці 26,7557 гривень за долар, зниження на 4,54 копійки. Офіційний курс євро на 10 серпня встановлений на позначці 31,3617 гривні за євро, зниження на 16,85 копійок.

Ціна готівкового долара змінювалася так само динамічно, як і безготівкового, хоча деяка частка інертності все ж була присутня. Вранці, коли на міжбанку намітилося продовження зниження котирувань, київські гуртові обмінники опустили цінник на продаж готівкового «американця» до 26,84-26,85 гривень. Після обіду його підняли до 26,87-26,88 гривень, а до вечора - до 26,89-26,90 гривень. При цьому оператори валютного ринку повідомили порталу «Курс України» про зростання числа покупців готівкової валюти.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 19:30 - 1,1721. Євро продовжив зниження, що почалося ще 30 липня. Сьогодні йому вдалося опуститися до позначки 1,1707, і тільки фіксація прибутку спекулянтами дозволила йому відіграти кілька пунктів. На курс готівкового євро сьогодні вплинули два різноспрямовані чинники: зниження на FOREX наклалося на зростання готівкового долара перед обідом та в другій половині дня. В результаті до вечора цінник на продаж готівкового євро опустили до 31,50-31,52 гривень.

Російський рубль протягом усього дня знижувався щодо американського долара і до вечора опустився до 74 рублів за долар. Станом на 19:30 він торгується у вузькому діапазоні 73,90-74,00 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці продовжує демонструвати стабільність: сьогодні основна маса обмінниках, як і в минулі дні, продавала його по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів.