Лукашенко обіцяє відповідь на санкції США, Канади та Британії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду виробити комплекс додаткових заходів проти санкційного витка, який зробили країни світу проти його режиму, повідомляє Українська правда.

Прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт заявила, що той доручив уряду виробити комплекс додаткових заходів проти чергового санкцій витка.

"Білорусь в боргу не залишиться. Наскільки можливо, ми приймемо відповідні заходи" , – заявила вона.

У річницю невизнаних міжнародною спільнотою виборів у Білорусі президент США Джо Байден підписав у понеділок указ, яким розширив санкції проти білоруського режиму. Санкції ввели також Канада та Британія.