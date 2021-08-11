Amazon заплатить травмованим покупцям

Amazon заплатить покупцям, яким завдав травму товар, придбаний в онлайн-магазині. Компенсація буде виплачена незалежно від того, хто винен: компанія або виробник. Вона складе не більше 1000 доларів. Про це пише Bloomberg, повідомляє Лента.Ру.

Покупці подали численні позови на компанію за травми, отримані від придбаних товарів. Суперечки про те, хто несе за це відповідальність - Amazon або сам виробник - загострилися в липні. Комісія з безпеки споживчих товарів США подала до суду на компанію, домагаючись визнати її відповідальною за всю продукцію, представлену на її платформі.

У судових справах Amazon стверджувала, що не несе відповідальності за шкоду, заподіяну сторонніми виробниками. При цьому їхні товари складають більше половини всього асортименту, представленого на Amazon. Серед них - відомі бренди, ремісники і сотні тисяч китайських виробників, які шукають прямий шлях до покупців у США.

У рамках своєї нової політики, яка набирає чинності 1 вересня, Amazon обіцяв виплачувати покупцям компенсації, якщо вважатиме їх скарги, які відхилив виробник, обґрунтованими. Amazon заявила, що виходить далеко за рамки своїх юридичних зобов'язань і робить набагато більше для захисту своїх клієнтів, ніж будь-яка інша компанія.