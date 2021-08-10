Moderna побудує завод з виробництва РНК-вакцин в Канаді

Американська Moderna Inc. побудує підприємство з виробництва РНК-вакцин (вакцин на основі рибонуклеїнової кислоти) у Канаді, повідомляє Интерфакс-Украина.

За угодою з канадською владою, завод буде виконувати замовлення країни на препарати Moderna, зокрема, її вакцину від COVID-19 на основі матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), заявив головний виконавчий директор Moderna Стефан Бансель в інтерв'ю The Wall Street Journal.

За словами Банселя, Moderna обговорює можливість будівництва таких же підприємств з владою низки європейських і азіатських країн.

Канадський завод буде належати самій Moderna і управлятися нею. Він буде аналогічний виробничому підприємству компанії в Норвуді (штат Массачусетс) і, ймовірно, дозволить найняти кілька сотень співробітників, зазначив Бансель.

Акції Moderna втрачають 1,2% на торгах у вівторок. З початку поточного року їх вартість зросла на 358%.