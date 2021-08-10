Дрифт біля Софії: прокуратура вилучила автомобілі

Прокуратура вилучила два автомобілі, які вранці 10 серпня влаштували дрифт на Софійській площі біля пам'ятника Богдану Хмельницькому в Києві в рамках рекламної кампанії, повідомляє Деловая столица.

Про це повідомила прессекретарка Київської міської прокуратури Надія Максимець.

"Станом на 19.30 обидві машини вилучено, тривають слідчі дії" , — написала вона.

Рано вранці 10 серпня в Києві невідомі влаштували дрифт серед пішохідної зони на Софійській площі. Пізніше стало відомо, що це була зйомка рекламного ролика. В одному з двох автомобілів, які влаштували дрифт, була співачка Alyona Alyona.