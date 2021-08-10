У Білорусі відреагували на виклик свого посла до МЗС України

Посольство Республіки Білорусь відреагувало на виклик свого керівника Кирила Камишева до Міністерства закордонних справ України. У відомстві зазначили, що такі дії МЗС засвідчують "недружні дії України до Білорусі", повідомляє Новое время.

За даними посольства, під час зустрічі у МЗС обговорили поточний стан білорусько-українських відносин. На питання, які порушила українська сторона, у тому числі пов’язані з територіальною цілісністю України, "дали змістовні відповіді".

"До зовнішньополітичного відомства України була в черговий раз доведена глибока заклопотаність білоруської сторони недружніми діями України до Білорусі, які ведуть до кризи у відносинах між країнами" , — повідомили у посольстві.

На завершення зустрічі, наголосили у диппредставництві, акцентувалося на зацікавленості Білорусі "в нормальних добросусідських відносинах з Україною, висловлено сподівання на повернення української сторони в русло конструктивного і шанобливого діалогу".