Байден заявив, що влада Афганістану повинна захищати себе сама

Президент США Джо Байден заявив у вівторок, що не жалкує про рішення вивести війська з Афганістану, а місцеві сили безпеки повинні тепер самі боротися за свою країну, повідомляє ТАСС.

"Вони (сили безпеки Афганістану) повинні боротися за себе самі, боротися за свою країну. Сполучені Штати продовжать виконувати взяті на себе зобов'язання, забезпечуючи підтримку з повітря" , - зазначив глава держави, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі.