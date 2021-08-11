Колективний імунітет до COVID-19 неможливо сформувати - вчені

Колективний імунітет до коронавірусу неможливо сформувати, оскільки вакциновані люди продовжують заражатися﻿. Про це заявив директор Oxford Vaccine Group, професор Ендрю Поллард, повідомляє Деловая столица.

Професор заявив, що кампанія з вакцинації від коронавірусу не має будуватися навколо ідеї досягнення колективного імунітету.

"Ми точно знаємо, що цей варіант "Дельта", як і раніше буде інфікувати людей, які були вакциновані, і це дійсно означає, що кожен, хто все ще не вакцинувався, в будь-який момент заразиться вірусом" , — сказав він.

Поллард зазначив, що вакцини можуть "загальмувати" процес передачі коронавірусу, але поки вони не можуть зупинити його поширення повністю.

"Я думаю, що з цим варіантом ("Дельта" — ред.) ми перебуваємо в ситуації, коли колективний імунітет неможливий, тому що він все ще заражає вакцинованих людей" , — пояснив професор.

Він також попередив, що може зʼявитися такий штам коронавірусу, який, можливо, навіть краще буде передаватися серед вакцинованих людей.