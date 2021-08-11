Колективний імунітет до COVID-19 неможливо сформувати - вчені
Колективний імунітет до коронавірусу неможливо сформувати, оскільки вакциновані люди продовжують заражатися. Про це заявив директор Oxford Vaccine Group, професор Ендрю Поллард, повідомляє Деловая столица.
Професор заявив, що кампанія з вакцинації від коронавірусу не має будуватися навколо ідеї досягнення колективного імунітету.
"Ми точно знаємо, що цей варіант "Дельта", як і раніше буде інфікувати людей, які були вакциновані, і це дійсно означає, що кожен, хто все ще не вакцинувався, в будь-який момент заразиться вірусом", — сказав він.
Поллард зазначив, що вакцини можуть "загальмувати" процес передачі коронавірусу, але поки вони не можуть зупинити його поширення повністю.
"Я думаю, що з цим варіантом ("Дельта" — ред.) ми перебуваємо в ситуації, коли колективний імунітет неможливий, тому що він все ще заражає вакцинованих людей", — пояснив професор.
Він також попередив, що може зʼявитися такий штам коронавірусу, який, можливо, навіть краще буде передаватися серед вакцинованих людей.
"Це ще одна причина не будувати програму вакцинації довкола колективного імунітету", — додав Поллард.