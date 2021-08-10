У Red Bull прокоментували скандальний дрифт на Софійській площі

Компанія Red Bull Україна перепросила за дрифт на Софійській площі у Києві. Орієнтовний розмір заподіяних збитків становить близько 50 тисяч гривень, повідомляє УНІАН.

Звернення вони опублікували в Instagram.

"Red Bull Україна просить вибачення у жителів Києва та міської влади за відеозйомку, що сьогодні вранці відбувалася на Софійській площі. На жаль, сталося так, що ми не дотрималися всіх необхідних процедур. Це було недоглядом з нашого боку і ми глибоко про це шкодуємо" , - йдеться у заяві компанії.

У Red Bull відзначили, що вони хотіли залишити площу у тому ж стані, який був до початку зйомок.