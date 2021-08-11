Прем'єр Польщі просить звільнити свого заступника

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький просить президента звільнити з посади віцепрем'єра лідера партії "Згода", молодшого партнера по коаліції "Права і справедливості" Ярослава Говіна, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив представник уряду Пьотр Мюллер з посиланням на "Європейську правду".

"Між нами не вистачає довіри, не виконується доручена урядом діяльність. Ось чому Матеуш Моравецький сьогодні попросив (президента) звільнити Ярослава Говіна" , — сказав Мюллер.

Говін повідомив журналістам, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ. Він оголосив, що завтра, 11 серпня, правління партії "Згода" буде приймати рішення щодо подальшої участі в парламентській коаліції.

"Ця відставка фактично є кінцем коаліції та кінцем "Об’єднаної правиці" , — підкреслив він.

Конфлікт між двома коаліційними партнерами спалахнув після рішення звільнити з уряду представницю "Згоди" Анну Корнецьку з посади заступника державного секретаря в Міністерстві розвитку, праці та технологій.

У відповідь на це правління "Згоди" скликало засідання, де висунуло правлячый партії "Право і Справедливість" ультиматум, в якому поставило своє подальше перебування в коаліції в залежність від урахування їх поправок в законодавство.