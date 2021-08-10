У Литві поліція застосувала сльозогінний газ проти COVID-дисидентів

У будівлі Сейму Литви пройшла акція протесту проти введення владою обмежень для невакцинованих громадян. Поліція застосувала проти протестуючих сльозогінний газ. Про це у вівторок, 10 серпня передає місцеве радіо LRT, повідомляє Кореспондент.

"За підрахунками правоохоронців, в протестах взяли участь 4500-5000 осіб" , - відзначили кореспонденти.

Збиратися біля будівлі Сейму натовп почав ще вранці. До вечора число протестуючих проти ковід-обмежень для невакцинованих громадян значно зросла.

LRT nuotr

Спершу учасники протесту перешкоджали вийти з будівлі уряду країни депутатам, а потім в натовпі з'явилися фаєри, якими учасники мітингу почали закидати правоохоронців. Також в сторону поліцейських полетіли камені та пляшки з водою. Для розгону натовпу правоохоронці застосували сльозогінний газ, почалися затримання.

"Є постраждалі, в тому числі серед поліцейських" , - зазначила радіостанція.

Відомо, що частина депутатів так і не змогла покинути Сейм, оскільки протестуючі заблокували виходи з будівлі. У литовський парламент прибув генеральний комісар поліції Ренатас Пожела. До вечора багатотисячний натовп невдоволених обмеженнями через коронавірус розійшлася і біля будівлі залишилися близько 200 осіб.

LRT nuotr

У свою чергу, президент Литви Гітанас Науседа звернувся до протестуючих і закликав не перешкоджати виходу політиків з будівлі Сейму, помітивши, що демократія не передбачає анархію.

"Свобода протестувати не є свободою застосовувати насильство" , - заявив президент.

Відомо, що уряд Литви з 13 вересня має намір заборонити нещепленим жителям країни користуватися громадським транспортом, а також відвідувати медичні установи і ряд магазинів, звертатися за контактними послугами.

Ці обмеження не будуть діяти для тих, хто не зробив щеплення, але отримав, пройшовши тест на коронавірус, так званий паспорт можливостей, а також для тих, хто перехворіли на інфекцію. Дані заходи можуть схвалити на засіданні Сейму в середу, 11 серпня.