Журналісти дізналися, хто стане новим главою Нацполіціі Києва

Банкова визначилася з кандидатурою на пост глави Національної поліції Києва. Попри докладені зусилля, міністру внутрішніх справ Денису Монастирському не вдалося провести свою кандидатуру, повідомляє Дзеркало тижня.

На цей пост буде призначено креатуру Офісу Президента — полковника поліції Івана Виговського, який наразі очолює поліцію в Полтавській області. До цього він очолював слідче управління і був заступником начальника поліції в Миколаївській області.

За даними джерела видання в ОП, позитивну роль у рішенні про призначення Виговського зіграв заступник глави ОП Олег Татаров.

Івану Виговському 41 рік. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1999 році з посади слідчого Очаківського райвідділу міліції. У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ України.

З 2015 по 2016 рік очолював Очаківський відділ поліції ГУНП в Миколаївській області. З 2016 обіймав посаду заступника начальника Головного управління — начальника слідчого управління ГУНП в Миколаївській області. 14 лютого 2020 року призначений на посаду начальника поліції Полтавської області.

Що стосується кандидата на пост глави Національної поліції України, то найбільш імовірною кандидатурою є В'ячеслав Аброськін — близький друг Крищенко. Зараз він обіймає посаду ректора Одеського державного університету внутрішніх справ. Але по його кандидатурі, на відміну від Виговського, акцепту Зеленського ще немає.