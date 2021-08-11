На білоруському держканалі показали інтерв'ю з дівчиною Протасевича

Затримана в Мінську росіянка Софія Сапега вважає, що до примусової посадки літака Ryanair можуть бути причетні колишні колеги Романа Протасевича, повідомляє УНІАН.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Білорусь 1". За її словами, вона завжди була далека від політичних розбірок.

"З розмов з Романом був зроблений висновок про те, що в цьому замішаний саме робочий колектив Романа, хтось з його робочого оточення. Такий варіант не варто виключати" , - сказала Сапега.

Також вона прокоментувала інформацію про те, що на борту літака вже перебували співробітники КДБ.

"Нічого подібного не відбувалося. Ніякі співробітники КДБ в літаку нічого не робили з нами, їх не було" , - зазначила дівчина.

Росіянка розповіла, що зараз відчуває себе набагато краще, ніж раніше, і готова "йти далі".