Через удар блискавки частина Енергодара залишилася без світла
У Запорізькій області частину Енергодара через удар блискавки залишилася без світла. Про це у вівторок, 10 серпня, заявили представники міськради Енергодара, повідомляє Кореспондент.
"Удар блискавки припав по 8-у фідеру (між підстанцією" Луч "і ЗТП-18). Через це сталася аварія. В результаті аварійної ситуації велика частина житлових будинків 1-го мікрорайону виявилася знеструмленою", - пояснили чиновники.
Вони ж уточнили, що працівники аварійної служби вже встановили місце пошкодження і усувають проблему.
"Навантаження переведуть на іншу лінію", - додали в мерії.
Місцевий фотограф встиг зафіксувати блискавку, яка залишила частину міста без електрики.