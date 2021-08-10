Через удар блискавки частина Енергодара залишилася без світла

У Запорізькій області частину Енергодара через удар блискавки залишилася без світла. Про це у вівторок, 10 серпня, заявили представники міськради Енергодара, повідомляє Кореспондент.

"Удар блискавки припав по 8-у фідеру (між підстанцією" Луч "і ЗТП-18). Через це сталася аварія. В результаті аварійної ситуації велика частина житлових будинків 1-го мікрорайону виявилася знеструмленою" , - пояснили чиновники.

Вони ж уточнили, що працівники аварійної служби вже встановили місце пошкодження і усувають проблему.

"Навантаження переведуть на іншу лінію" , - додали в мерії.

Facebook. en.gov.ua

Місцевий фотограф встиг зафіксувати блискавку, яка залишила частину міста без електрики.