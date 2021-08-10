Громадян Туркменії зобов'язали давати клятву на Корані за доступ в інтернет
Туркменські громадяни зобов'язані принести присягу на Корані в тому, що не використовуватимуть VPN для підключення до Інтернету, що робиться з метою безпеки, повідомляє Українські Новини.
Як передає місцеве видання "Радіо Азатлик", в Туркменістані діють суворі обмеження на підключення інтернет-послуг. Так, місцеві жителі проводять в черзі по півтора року, щоб отримати доступ до Всесвітньої мережі. При цьому в країні ввели додаткові правила безпеки.
"Кореспондент Радіо Азатлик повідомляє, що в одному з регіонів країни співробітник Міністерства національної безпеки, який курує місцеву дочірню компанію "Туркментелеком", змушує громадян присягатися на Корані про те, що вони не будуть користуватися VPN", - йдеться в повідомленні.
Також про необхідність давати присягу на священній книзі анонімно заявила одна з мешканок країни.
"Я торік записалася в чергу на проведення Інтернету до себе додому. Моя чергу наступила через півтора року. До того як отримати послуги Wi-Fi, я підписала безліч документів. А тепер у мене вимагають, щоб я присягнулася на Корані про те, що не буду користуватися VPN послугами. А без VPN на Інтернеті ніякі сайти не відкриваються. Не знаю навіть, що робити", - сказала Айнур.