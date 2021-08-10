Рада оновила автопарк на 17 мільйонів

Автобаза Управління справами апарату Верховної Ради уклала угоду з ТОВ "Артмотор" на поставку автомобілів Toyota Camry вартістю 17 910 000 гривень, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це йдеться в ProZorro. Знижка склала менше ніж 1%. На тендері компанія зустрілася з ТОВ Фірма "Алмаз Мотор, ЛТД" з пропозицією 17,95 млн гривень.

Верховна Рада замовила 21 чорну машину Toyota Camry комплектації Comfort 2021 випуску з гарантією 100 тис. км пробігу на умовах подальшої оплати протягом місяця. Всі автомобілі повинні бути класу комфорт 2021 року випуску, чорного кольору, з об'ємом двигуна 2,48 куб. см і з автоматичною коробкою передач.

Також вони будуть укомплектовані акустичним лобовим склом з тонованою смугою темно-синього кольору, обігрівом заднього скла з автотаймером, склоочисниками з датчиком дощу, підігрівом сидінь, клімат-і круїз-контролем.

До машини автобаза також замовила те, що не входить в комплектацію Comfort, а саме повне тонування, комплект зимової гуми, замок КПП Construct, захист двигуна зі сталі та автомобільний набір, в який входить жилет, вогнегасник, трос, аптечка тощо. Парламент повинен отримати автомобілі до 31 грудня 2021 року.