Одесит склав заповіт на суддю, щоб вплинути на її "відвід"

В Одесі чоловік заповідав частину свого майна судді Київського районного суду Ірині Огренич, щоб мати привід заявити їй відвід, повідомляє Кореспондент.

"Відповідач склав заповіт на частку домоволодіння на користь судді, на підставі чого заявив їй відвід. Огренич зауважила, що заповіт був складений відповідачем за кілька днів до подачі ним заяви про відвід судді від розгляду справи. На думку Огренич, таким чином відповідач хотів вплинути на неї як на головуючого суддю у вказаній справі" , - йдеться в повідомленні Вищої ради правосуддя у вівторок, 10 серпня.

Вища рада правосуддя вважає, що такі обставини створюють загрозу суддівській незалежності, тому що можуть бути способом впливу на суд, і попросив Офіс генерального прокурора порушити кримінальне провадження за статтею про втручання в діяльність судових органів (ч.1 ст. 376 КК України).

Як відомо, підставою для відводу судді в цивільному процесі є родинний зв'язок з учасниками процесу; участь судді у справі в іншій ролі (свідка, експерта і т.д.); пряма або побічна зацікавленість в результаті розгляду справи; порушення порядку визначення судді для розгляду справи; інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об'єктивності судді.