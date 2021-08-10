У Полтаві демонтували балкон, з якого виступав Гітлер

У Полтаві знесли балкон, з якого, як стверджують історики, в 1942 році виступав з промовою Адольф Гітлер, повідомляє Кореспондент.

За інформацією видання Kolo.News балкон знесли з історичної будівлі на вулиці Єврейській, 3. Те, що балкона немає, помітили активісти громадської організації SavePoltava. Вони ж підготували звернення про реставрацію балкона і повернення його на місце.

Щоб з'ясувати долю балкона, журналісти звернулися до міської. Там їм відповіли, що балкон був аварійний і представляв небезпеку для перехожих.

"Чиновники обіцяють повернути балкон після реставрації" , - написало видання.

Зазначається, що особняк, з якого демонтували балкон, з'явився на розі вулиць Європейської та Пилипа Орлика в кінці XIX - початку XX століття в будинку пастора німецьких колоністів.

У різні проміжки часу в будівлі проживали секретарі обкому КПРС, була поліклініка, в роки Другої Світової там розміщувався штаб 6-ї і 8-ї армій генерала Паулюса. З 1966 року там розміщувався дитячий садок.