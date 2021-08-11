Глобальне потепління: яких наслідків чекати людству

Численні екстремальні погодні явища на планеті, які фіксуються останнім часом, відбуватимуться на Землі ще частіше. Вони стали результатом глобального потепління, викликаного діяльністю людини, яке відбувається з безпрецедентною швидкістю, повідомляє Обозреватель.

"Багато зі спостережуваних змін клімату безпрецедентні за тисячі, а то й сотні тисяч років, а деякі зі змін, що вже почалися, – наприклад, подальше підвищення рівня моря, – незворотні протягом сотень або тисяч років" , – зазначили фахівці з міжурядової групи експертів зі зміни клімату (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC).

Вони підкреслили, що завадити змінам клімату зможе зменшення викидів двоокису вуглецю, а також інших парникових газів в атмосферу. В такому випадку якість повітря швидко стане набагато кращою.

Вчені назвали незворотними зміни клімату й подальші численні екстремальні погодні явища

Водночас експерти стверджують: може знадобитися не менш ніж 20-30 років для того, щоб стабілізувалася глобальна температура на Землі.

На сьогодні від зміни клімату страждають усі регіони світу. Але наслідки аномальних погодних явищ, вважають вчені, з часом тільки збільшуватимуться.

"Під час глобального потепління на 1,5 °C зростатиме кількість періодів спеки, спостерігатимуться триваліші сезони тепла й коротші – холоду. За глобального потепління на 2 °C екстремальні температури частіше досягатимуть критичних порогових значень для сільського господарства й охорони здоров'я" , – йдеться в науковій роботі.

Наслідки зміни клімату: