Харківський суд виправдав ексначальника університету ПС Алімпієва

Дзержинський районний суд Харкова оголосив вирок у справі колишнього начальника Харківського університету Повітряних сил ім. Кожедуба Андрія Алімпієва, звинуваченого у недбалому ставленні до військової служби, повідомляє Суспільне.

9 серпня суддя Ігор Семиряд виправдав Алімпієва, розповів виданню захисник обвинуваченого Максим Журавльов. За його словами, у процесі розслідування справу перекваліфікували з ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) на ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України.

"Жодних корупційних моментів в НАБУ не знайшли. Тоді військова прокуратура Харківського гарнізону розслідувала справу за ч. 3 ст. 425 — недбале ставлення до військової служби, здійснене в особливий період. Вона передбачає покарання від п'яти до восьми років позбавлення волі. Прокуратура у судових дебатах просила шість років позбавлення волі. Суд стосовно генерала Алімпієва виніс наступне: виправдати за усіма пунктами звинувачення у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину" , — сказав Журавльов.

За словами адвоката, справу в суді розглядали з 2019 року, вирок читали протягом п'яти годин. Повний текст сторонам нададуть згодом. У прокуратури є 30 днів на оскарження.