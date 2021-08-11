Зафіксовано новий COVID-штам "Йота" - смертність до 82%

У Нью-Йорку (США), виявлений новий штам коронавірусу "Йота" з летальністю до 82%, повідомляє Кореспондент.

Про це пише російське видання URA.ru з посиланням на головного позаштатного спеціаліста МОЗ з медпрофілактіки УрФО (РФ) Сергія Токарєва, який в свою чергу посилається на дані порталу репринтів MedRxiv.

Лікар зазначає, що в порівнянні з іншими мутаціями він передається на 25% швидше. Новий штам більш патогенний, він "може вислизати від імунної відповіді і є трансмісійним варіантом коронавірусу".