11 серпня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються День "сміттєвої їжі", День польоту на повітряній кульці, День святої Клари, покровительки телебачення, День кінетичного піску, повідомляє УНИАН.

У США - День хіп-хопу, День гри на піску, День щорічного медичного огляду, День сина і дочки, День малинового торта, День гри на піску, День президентського жарту, в Латвії - День пам'яті борців за свободу, в Японії - День гір "Яма - но ХІ", в Туркменістані - День прикордонника, в Чаді - День Незалежності, у Вірменії - День національної ідентичності, в Норвегії - Фестиваль альтернативної музики в Осло, в Колумбії-Фестиваль "Всесвітній день ліні".

Пам'ятні дати 11 серпня, річниці та події

У 1767 році в Англії було скоєно останнє спалення засудженого до страти. Спаленню надавалися виключно жінки через "делікатності їх статі, яка не дозволяє публічно терзати їх тіла". Чоловіків, як правило, четвертували, або вішали. Сама страта була публічним видовищем, яке закінчувалося масовим гулянням. І якщо в стародавні дикі часи Генріха VIII спалювали обов'язково живцем, то при Марії I дозволили страченим просити повісити на шию сумку з порохом - для прискорення смерті. У пізніші, цивілізовані часи, перед спаленням страченого душили.

У 1906 році француз Ежен Огюстен Лост запатентував у Великобританії техніку запису звуку до кінофільму.

У 1969 році в одному з клубів Беверлі-Хіллз відома співачка Дайана Росс вперше представила аудиторії групу "Jackson 5". Звичайно, саме чарівне враження на три з половиною сотні гостей справив 11-річний хлопчина на ім'я Майкл, який став згодом королем поп-музики.

У 1984 році 11 серпня президент США Рональд Рейган, перевіряючи мікрофон перед прес-конференцією, заявив на всю країну, не знаючи, що знаходиться в ефірі: "Дорогі американці, я радий повідомити вам, що тільки що підписав закон про оголошення Росії поза законом на вічні часи. Бомбардування почнеться через п'ять хвилин". На той момент "холодна війна" була в самому розпалі. Слова, які прозвучали як жарт, стрімко облетіли заголовки світової преси і викликали вкрай різку відповідь СРСР: "ТАСС уповноважений заявити, що в Радянському Союзі із засудженням ставляться до безпрецедентно ворожого випаду президента США. Подібна поведінка несумісна з високою відповідальністю, яку несуть керівники держав, насамперед володіють ядерною зброєю, за долі власних народів, за долі людства". Рейган, можливо, і не планував провокацію такого масштабу, але як колишній актор не міг не віддавати собі звіт в тому, наскільки небезпечний вчасно не вимкнений мікрофон.

До речі, Рейган любив жартувати під час своїх виступів. Наприклад: "Я наказав, у разі виникнення загрози національній безпеці, будити мене в будь-який час доби, навіть якщо я перебуваю на засіданні уряду".

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 11 серпня святкує Різдво святителя Миколая Чудотворця. Детальніше читайте у нашому матеріалі Що не можна робити в свято Миколи Чудотворця в 2021 році: прикмети і традиції.

У цей день прийнято жертвувати на благодійність. А ще вітати іменинників - тих, кого звуть Микола. 11 серпня кожен віруючий може попросити Миколая, щоб він допоміг виконати заповітне бажання, і він обов'язково почує.

Ще православні шанують пам'ять святого мученика Калинника. У народі день називають калиновим.

Що сьогодні не можна робити

Не можна сьогодні працювати в саду, полі і городі. Забороняється займатися роботою по господарству в будинку. Не можна ні з ким сваритися і лаятися.

Прикмети на 11 серпня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

день теплий - до сухої і теплої осені;

туман - до хорошого врожаю вівса і ячменю;

дозрілий овес зазеленів - до непогожої погоди.

Іменини 11 серпня

Іменини у Костянтина, Олексія, Михайла, Романа, Анатолія та Миколи.