Британці кинулися скуповувати старі авто

У другому кварталі 2021 року в Великобританії купили 2,17 мільйона автомобілів з пробігом - це на 108,6 відсотка більше, ніж роком раніше. Такі дані наводить британське Товариство автовиробників і трейдерів (SMMT), повідомляє Лента.Ру.

У порівнянні з 2019 роком зростання склало 6,6 відсотка. Для цього періоду показник є максимальним: він близький до абсолютного максимуму для британського ринку в будь-якому кварталі.

Практично всі автомобілі, які потрапили до статистики, мають бензиновий або дизельний двигун - 96,4 відсотка продажів. Рекордною стала і частка автомобілів старше трьох років - 81,3 відсотка.

У звіті тенденцію пояснюють не тільки скасуванням карантинних обмежень, але і проблемами з новими автомобілями. Через дефіцит автокомпонентів по всьому світу виробники не можуть задовольнити попит. У червні в королівстві випущені 498 923 автомобілі, що на 38,4 відсотка менше, ніж у середньому за останні п'ять років.