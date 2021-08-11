У РФ депутат застрелив збирача металобрухту

Депутат законодавчих зборів Камчатського краю від "Єдиної Росії" Ігор Редькін каже, що прийняв людину за ведмедя. Є версія, що насправді депутат був п'яний, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією видання "Медуза" трагедія сталася в ніч на 2 серпня на звалищі біля селища Озерновський. Загиблий - 30-річний місцевий житель Андрій Толстопятов. Він разом з родичем приїхав на звалище за металобрухтом. Куля потрапила йому в живіт, чоловік помер в лікарні. У нього залишилися дружина і маленька дитина.

Кримінальну справу про вбивство було порушено лише 6 серпня. 10 серпня, після того як багато місцевих ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах написали, що на причетність до інциденту перевіряють Редькіна, його прес-служба випустила офіційну заяву від його імені: депутат зізнався у вбивстві, але заявив, що це був нещасний випадок .

"Увечері в селищі Озерновський я дізнався про те, що на звалищі бродить ведмідь, від якого можуть постраждати місцеві жителі. Я взяв зброю і вирішив його відлякати. В сутінках вистрілив по ведмедю. Пізніше я дізнався, що приблизно в той же час в районі стрільби був поранений місцевий житель, який помер в лікарні" , - заявив Редькін.

Місцеві ЗМІ пишуть, що на смітник депутат приїхав, щоб повправлятися у стрільбі, а сам він при цьому, можливо, був п'яний.

Спочатку справа була порушена за статтею про вбивство (105 КК РФ), але тепер депутата можуть звинуватити в заподіянні смерті з необережності (109 КК РФ). За цією статтею максимальне покарання становить два роки позбавлення волі. 10 серпня депутат був затриманий, запобіжний захід йому виберуть 11 серпня.

Редькін - один з найбагатших регіональних депутатів в Росії. В останньому щорічному рейтингу найбагатших чиновників Forbes він зайняв 20-е місце з доходом 715,72 мільйона рублів. Основним його активом є компанія "Витязь-Авто", яка займається видобутком і переробленням риби. У законодавчих зборах Камчатського краю Редькін засідає з 2007 року.