КНДР пригрозила Південній Кореї на тлі спільних навчань з США
Завідувач відділом ЦК Трудової партії Кореї Кім Ен Чхоль заявив, що Сеул пошкодує про початок спільних військових навчань з США, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми будемо робити так, щоб вони щогодини відчували, який небезпечний вибір вони зробили, до якої небезпечної кризи безпеки підходять вони самі в результаті неправильного вибору", - йдеться в заяві Кім Ен Чхоль, опублікованому ЦТАК.
Він нагадав, що Сеулу був наданий вибір, проводити навчання чи ні.
"Але південнокорейська влада зараз показала, що світ і довіру, які вони так рекламували щоразу, коли траплялася нагода, були всього лише грою слів", - зазначив Кім Ен Чхоль.
За його словами, влада Південної Кореї "своїми руками викинула шанс поліпшення міжкорейських відносин і відповіли на нашу добру волю ворожими діями".
"Очевидно, що раз Південна Корея і США незмінно вибрали конфронтацію з нашою державою, то і ми не можемо зробити іншого вибору", - заявив він.
Днем раніше сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина і заступник завідувача відділу ЦК Трудової партії Кореї Кім Є Чжон обрушилася з критикою на Південну Корею і США за проведення спільних військових навчань.
На її думку, військові навчання є "найбільш яскравим виразом ворожої політики США щодо КНДР, спрямованої на силове придушення нашої держави".
"Спільні військові навчання носять агресивний характер, оскільки вони є репетицією війни і тренуванням ядерної війни, для того, щоб повністю підготуватися до здійснення оперативного плану, суть якого попереджуючий удар по нам ...", - заявила вона.
Сестра лідера КНДР додала, що для встановлення миру на Корейському півострові необхідно, щоб "США вивели свої агресивні війська і військову техніку, розгорнуту в Південній Кореї".
"Поки американські війська залишаються в Південній Кореї, першопричина періодичного загострення ситуації на Корейському півострові не зникне", - вважає Кім Є Чжон.
Спільні військові навчання Південної Кореї і США щорічно проходять в серпні. У вівторок обидві країни почали попередню підготовку до навчань, які повинні стартувати на наступному тижні.