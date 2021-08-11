КНДР пригрозила Південній Кореї на тлі спільних навчань з США

Завідувач відділом ЦК Трудової партії Кореї Кім Ен Чхоль заявив, що Сеул пошкодує про початок спільних військових навчань з США, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми будемо робити так, щоб вони щогодини відчували, який небезпечний вибір вони зробили, до якої небезпечної кризи безпеки підходять вони самі в результаті неправильного вибору" , - йдеться в заяві Кім Ен Чхоль, опублікованому ЦТАК.

Він нагадав, що Сеулу був наданий вибір, проводити навчання чи ні.

"Але південнокорейська влада зараз показала, що світ і довіру, які вони так рекламували щоразу, коли траплялася нагода, були всього лише грою слів" , - зазначив Кім Ен Чхоль.

За його словами, влада Південної Кореї "своїми руками викинула шанс поліпшення міжкорейських відносин і відповіли на нашу добру волю ворожими діями".

"Очевидно, що раз Південна Корея і США незмінно вибрали конфронтацію з нашою державою, то і ми не можемо зробити іншого вибору" , - заявив він.

Днем раніше сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина і заступник завідувача відділу ЦК Трудової партії Кореї Кім Є Чжон обрушилася з критикою на Південну Корею і США за проведення спільних військових навчань.

На її думку, військові навчання є "найбільш яскравим виразом ворожої політики США щодо КНДР, спрямованої на силове придушення нашої держави".

"Спільні військові навчання носять агресивний характер, оскільки вони є репетицією війни і тренуванням ядерної війни, для того, щоб повністю підготуватися до здійснення оперативного плану, суть якого попереджуючий удар по нам ..." , - заявила вона.

Сестра лідера КНДР додала, що для встановлення миру на Корейському півострові необхідно, щоб "США вивели свої агресивні війська і військову техніку, розгорнуту в Південній Кореї".

"Поки американські війська залишаються в Південній Кореї, першопричина періодичного загострення ситуації на Корейському півострові не зникне" , - вважає Кім Є ﻿ Чжон.

Спільні військові навчання Південної Кореї і США щорічно проходять в серпні. У вівторок обидві країни почали попередню підготовку до навчань, які повинні стартувати на наступному тижні.