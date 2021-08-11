Наймиліша світлина прибуття Єлизавети II в Балморал

Єлизавета II залишиться в шотландській резиденції до кінця літа. Напередодні Її Величність прибула в замок Балморал, де її зустріли Почесна варта і талісман Королівського полку Шотландії, повідомляє Сегодня.

А талісманом є молодший капрал Круачан IV він же шетландський поні. З ним британську королеву сфотографували під час невеликої церемонії за воротами замку.

Єлизавета II і шотландські поні Круачан IV / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Світлини були опубліковані в офіційному Instagram-акаунті королівської сім'ї. Єлизавета II для поїздки обрала рожевий аутфіт, в якому ми часто бачили її останнім часом. Образ доповнений сукнею в квітковий принт із плісированою спідницею і рожевим капелюшком.