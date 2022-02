Вітамін, що захищає від небезпечного атеросклерозу

Вчені Університету Едіт Коуен в США визначили, що люди, які дотримуються дієти, багатої на вітамін К, мають на 34 відсотки нижчий ризик смертельно небезпечних серцево-судинних захворювань, пов'язаних з атеросклерозом, повідомляє Лента.Ру.

У продуктах міститься два типи вітаміну K: вітамін K1 надходить в основному з овочів і рослинних олій, а вітамін K2 міститься в м'ясі, яйцях і ферментованих продуктах, таких як сир.

Дослідники вивчили дані про більш ніж 50 тисяч осіб, які взяли участь в довгостроковому дослідженні Danish Diet, Cancer, and Health за 23-річний період. В результаті виявилося, що люди з найбільшим споживанням вітаміну K1 на 21 відсоток рідше потраплять до лікарні з серцево-судинними захворюваннями, пов'язаними з атеросклерозом, в той час, як для вітаміну K2 ризик госпіталізації був на 14 відсотків нижче. Цей нижчий ризик спостерігався для всіх типів серцевих захворювань, пов'язаних з атеросклерозом, особливо для захворювань периферичних артерій (34 відсотки). Про це повідомляється в статті, опублікованій в Journal of the American Heart Association.

За словами вчених, хоча і необхідні додаткові дослідження, щоб повністю зрозуміти механізми в основі захисної функції вітаміну К, але вітамін працює, захищаючи від накопичення кальцію в основних артеріях, а це своєю чергою призводить до кальцифікації судин.