Тестування COVID-сертифікатів в ЄС пройшло успішно - Мінцифри

Залишилося підписати угоди про визнання в Європі українських "ковідних паспортів". Про це віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми отримали офіційного листа від Європейської комісії: українські електронні сертифікати пройшли тестування, і все добре. Сподіваюся, в найближчі тижні вже буде прийнято рішення і Європейською комісією, і європейськими партнерами для того, щоб приймали наші "ковідні" сертифікати" , - сказав Федоров.

Міністр додав, що "технічно ми вже повністю готові. Ми протестували то, що змогли, збільшили відсоток відображення, виправили помилки в реєстрі. Можу сказати, що ми одна з небагатьох країн не з ЄС, яка так швидко виконала це завдання і вже технічно інтегрувалася".

Щоб українські COVID-сертифікати визнали на політичному рівні, після узгодження від Єврокомісії потрібно ще підписання відповідних угод.