Курс валют НБУ на 11 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 11 августа 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 10 августа, упал на 5 коп до 26.76 за 1 доллар.
Курс евро упал на 17 коп до 31.36 за 1 евро.
Курс рубля упал на 2 коп до 3.63 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 13 коп до 37.07 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 24 коп до 29.01 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 5 коп до 6.85 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.755700
|EUR
|Евро
|31.361700
|RUB
|Рубль
|0.362650
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.067300
|CHF
|Швейцарский франк
|29.006600
|PLN
|Польский злотый
|6.854100