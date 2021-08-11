Омбудсмен: забороняти працювати невакцинованим вчителям - незаконно

Керівник закладу освіти не має права обмежувати доступ учителя до роботи в школі, якщо той не вакцинувався проти COVID-19, це заборонено законом, повідомляє УНІАН.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов на своїй сторінці у Facebook.

"Як громадянин я підтримую вакцинацію і вважаю, що вакцинуватися повинні не тільки якомога більше педагогів, а й усіх громадян в цілому. Вакцинований працівник навчального закладу не тільки сам набагато менше ризикує та істотно краще захищений від тяжкого перебігу хвороби, а й захищає інших працівників і учнів" , - написав Горбачов.

Він нагадав, що з початком навчального року в разі потрапляння регіону в "жовту", "помаранчеву" або "червону" зону офлайн продовжать працювати лише ті школи, у яких 80% працівників вакцинувалися проти коронавірусу. Інакше школи перейдуть на дистанційне чи змішане навчання.

Омбудсмен наголошує, що підтримує вакцинацію та закликає всіх учителів робити щеплення. Але додає, що відповідно до закону вакцинація наразі є добровільною. Тому керівник закладу освіти не має права обмежувати доступ учителя до роботи в школі, якщо він не отримав щеплення.

"Саме тому як посадова особа я діятиму в межах чинного законодавства та захищатиму права педагогічних працівників, якщо директори не допускатимуть їх до роботи" , — наголошує Горбачов.

Також він засудив антивакцинаторів, зокрема й серед педагогів, які відмовляються щеплюватися через антинаукову позицію.