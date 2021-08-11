Кузин напомнил, какие вакцины можно комбинировать

Головний санітарний лікар України, епідеміолог Ігор Кузін нагадав українцям, що деякі вакцини можна змішувати і це не призведе до негативних наслідків. Про це у вівторок, 10 серпня медик розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, повідомляє Кореспондент.

Чиновник зазначив, що в світі існують чіткі рекомендації щодо того, які препарати від коронавірусу можна поєднувати між собою.

"Можна змішувати між собою мРНК-вакцини. Тобто, якщо перша доза Pfizer або Moderna, то друга доза може бути зроблена також Pfizer або Moderna. І ці вакцини можна змішувати" , - сказав Кузін.

Також допустимо змішувати вакцину AstraZeneca з вакциною мРНК.

"AstraZeneca може бути введена в якості першої дози, тоді другу дозу можна ввести мРНК-вакцину - Pfizer або Moderna" , - пояснив лікар.

Лікар підкреслив, що змішування інших типів COVID-вакцин на сьогодні заборонено, оскільки немає доказової бази з безпеки такого процесу. Експерт зазначив, що рішення про можливість змішування вакцин повинен приймати лікар.