Кузин напомнил, какие вакцины можно комбинировать
Головний санітарний лікар України, епідеміолог Ігор Кузін нагадав українцям, що деякі вакцини можна змішувати і це не призведе до негативних наслідків. Про це у вівторок, 10 серпня медик розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, повідомляє Кореспондент.
Чиновник зазначив, що в світі існують чіткі рекомендації щодо того, які препарати від коронавірусу можна поєднувати між собою.
"Можна змішувати між собою мРНК-вакцини. Тобто, якщо перша доза Pfizer або Moderna, то друга доза може бути зроблена також Pfizer або Moderna. І ці вакцини можна змішувати", - сказав Кузін.
Також допустимо змішувати вакцину AstraZeneca з вакциною мРНК.
"AstraZeneca може бути введена в якості першої дози, тоді другу дозу можна ввести мРНК-вакцину - Pfizer або Moderna", - пояснив лікар.
Лікар підкреслив, що змішування інших типів COVID-вакцин на сьогодні заборонено, оскільки немає доказової бази з безпеки такого процесу. Експерт зазначив, що рішення про можливість змішування вакцин повинен приймати лікар.
"Неможливо прийти в центр вакцинації та замовити якийсь змішаний "коктейль" або змішану дозу", - резюмував Кузін.