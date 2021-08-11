Пільгове розмитнення євроблях дало збій

Євробляхі, які завозили в країну т.зв. "верблюди", не зможуть розмитнити, поки не погасять штраф в 34 тис. грн, повідомляє UBR.

Справа в тому, що людина, яка перетинала кордон України, не має права передавати таке авто в управління іншій особі. За фактом же на євробляхах у нас часто їздить абсолютно не та людина, яка завозила машину в країну.

Відзначимо, що пільгове розмитнення зараз вже пройшли близько 17 тис. євроблях з усього завезених півмільйона машин. За прогнозами експертів, найреальніше, що до закінчення терміну дії пільгового розмитнення 10 листопада 2021 року процедуру зможуть пройти ще приблизно стільки ж.

Іншими словами, виходячи з поточних проблем і відсутності законних інструментів їх рішень, не виключено, що більшість українців так і не зможуть легалізувати свій транспорт.

"Ще на етапі розробки законопроекту ми говорили, писали, акцентували увагу на цих проблемах, але виходить, що законодавці, напевно, самі до кінця не розуміли, як працює вся ця процедура розмитнення на практиці. Вийшло так, що частину положень вони врахували, а частину - ні", - помітив глава Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Родичі і друзі потрапили під удар

Іноземців, які ввозили автомобілі на єврономерах, "забули" звільнити від відповідальності за ст. 469 Митного кодексу, яка передбачає штраф в 34 000 грн за передачу транспортного засобу в користування третій особі.

Особливо гостро це питання стоїть у Волинській, Львівській і Закарпатській областях, де вже зараз розмитнення майже зупинилося, оскільки більшість євроблях для жителів цих регіонів ввозили або їх родичі, які мають постійне місце проживання в Польщі, Німеччині, Словаччині та Чехії, або друзі-литовці .

З подібним стикаються і діаспори: грузинська, вірменська, азербайджанська, чиї співвітчизники ввозили для них автомобілі в Україну.

"Західні області наближені до кордону з ЄС і деякі жителі свого часу виїхали туди для проживання. Ось цих родичів, кумів і друзів українці з даних регіонів і просили ввезти для них євробляху. Звичайно, їм ці люди небайдужі, і вони за них переживають, оскільки ті почнуть отримувати штрафи по 34 000 грн", - говорить юрист ГО" Авто Євро Сила "Іван Казачук.

За його словами, спочатку пільгове розмитнення мало на увазі, що, якщо при легалізації євробляхи оплачується добровільний внесок 8500 грн, тоді особа звільняється від ряду санкцій. Однак штраф за ст. 469 до цього переліку не внесли.

Причину експерти вбачають у тому, що дані статті "переписувалися" із закону жителя півдня, який діяв при "першому пільговому розмитненні євроблях", а вже через півроку до статті 469 були внесені зміни.

"Тому в даній ситуації, на жаль, митники виявляються праві, як би це не звучало. Вони - виконавчий орган, який діє в рамках законодавства. Тобто, якщо в поточній версії закону прописаний штраф, то митниця має скласти протокол і виписати 34 000 грн штрафу", - підкреслює Бучацький.

У зв'язку з цим, Львівська область, де найбільше євроблях, на даний момент відстає по митній статистиці в кількості розмитнених автомобілів. А власники таких машин не готові окрім загальних витрат на легалізацію в розмірі $2000, "обкладати" додатковим штрафом ще і своїх родичів в ЄС.

У багатьох на це просто немає грошей, та й сума легалізації загрожує в такому випадку перевищити вартість самої євробляхи, каже Казачук.

Зміни не встигнуть внести

У своїх прогнозах експерти відзначають, що для того, щоб поміняти закон, потрібно буде пройти всю стандартну процедуру його прийняття: реєстрацію правок, розгляд на профільному комітеті, перше і друге читання, голосування в залі, підпис спікера, підпис президента.

З урахуванням того, що до вересня Верховна Рада у відпустці, процес навряд чи встигнуть фіналізувати до моменту закінчення терміну дії пільгового розмитнення.

"Я 5-6 років спостерігаю за тим, скільки часу приймають всі ці законопроекти. Зареєструвати документ - не проблема, але між внесенням законопроекту і голосуванням - велика різниця. Чи піде він далі в зал і буде остаточно прийнятий - впевнений, що цього не буде", - підкреслює глава Інституту досліджень авторинку.

Регламентом передбачено процедуру прискореного прийняття законопроекту, якщо, наприклад, він є невідкладним для розгляду президентом. Однак, за словами Бучацького, проблеми з розмитненням євроблях навряд чи стануть пріоритетними.

Разом з цим у Верховній Раді ходять чутки про можливе продовження пільгового розмитнення на 90 днів (до лютого 2022 роки), щоб встигнути усунути всі законодавчі недоліки.

Одночасно з цим власники євроблях готуються до масових акцій протесту вже в перші дні вересня: вони мають намір вимагати внесення для всіх проблемних категорій автомобілів на єврономерах в Україні.