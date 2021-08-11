Росія і Китай почали активні військові навчання

Російські і китайські військові на полігоні на півночі центральної частини КНР приступили до практичних дій у ході спільного оперативно-стратегічного навчання "Сібу/Взаємодія-2021", повідомляє Інтерфакс.

"Військові двох країн здійснили розгортання сил спільного угруповання в заданому районі, організували ведення розвідки з метою виявлення укріплених пунктів умовного противника, а також відпрацювали окремі епізоди активної частини вчення, яка містить, зокрема і проведення наземно-повітряної антитерористичної операції", - повідомила прес-служба Східного військового округу (СВО) у середу.

Маневри проходять на полігоні "Цінтунся" в Нінся-Хуейському автономному районі КНР. Навчання, на які Росія направила кілька багатоцільових винищувачів Су-30СМ, триватимуть до 13 серпня.

У СВО повідомили, що в ході навчання російські військові використовують бронетехніку китайської армії.

"У ході підготовки до спільного навчання військовослужбовці двох країн провели спільні тренування з водіння бойових машин і танків сухопутних військ Народно-визвольної армії Китаю і виконали артилерійську стрілянину по цілям, які імітують артилерійські знаряддя і укріплені вогневі точки умовного противника", - повідомили в прес-службі СВО.

Раніше прес-служба СВО повідомила, що в російсько-китайських маневрах братимуть участь близько 13 тис. військовослужбовців і майже 500 одиниць озброєння і техніки.