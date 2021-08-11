Основні кроки на шляху до продажу землі

Для реалізації гарантованих новим законодавством прав власникам землі потрібно здійснити певні обов’язкові кроки, повідомляє AgroPortal.

Про це розповів адвокат, партнер ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» Олег Качмар.

«Найперше потрібно перевірити, чи зареєстрована земельна ділянка у Державному земельному кадастрі. У разі відсутності реєстрації власнику ділянки потрібно звернутися до розробника документації із землеустрою для виготовлення технічної документації щодо встановлення чи відновлення меж ділянки в натурі та зареєструвати ділянку в Державному земельному кадастрі. В результаті власник має отримати витяг, який підтверджує внесення ділянки до Державного земельного кадастру та в якому вказано її кадастровий номер», — зазначає експерт.

Другим кроком буде перевірка реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: Кабінет електронних сервісів. Для реєстрації права потрібно звертатися до виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, нотаріуса чи ЦНАП.

«Після реєстрації права власності на землю потрібно отримати паперовий чи електронний витяг із Державного реєстру речових прав. Щоб дізнатися мінімальну ціну на земельну ділянку, за якою угода купівлі-продажу може здійснюватися, варто ознайомитися з її нормативною грошовою оцінкою. Це стосується ціни продажу земельних ділянок, виділених раніше в якості паїв, та застосовується до 1 січня 2030 року. Отримати витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки можливо за допомогою Електронних сервісів земельного кадастру», — розповідає Олег Качмар.

Після цього власнику земельного паю потрібно перевірити реєстрацію договору оренди на нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав та вибрати нотаріуса.