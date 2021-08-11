На Донбасі проводять системну політику мілітаризації дітей

Окупаційна адміністрація непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей здійснює системну політику мілітаризації освіти неповнолітніх.﻿Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Окупаційні адміністрації перепрофілюють навчальні заклади середньої освіти в кадетські корпуси військового і козацького типу, впроваджуючи компонент, який базується на принципах пропаганди ідеології, спрямованої на формування стійкого негативного ставлення до України, а також нав’язування визначених принципів віросповідання", - написала омбудсмен.

Вона зазначила, що на тимчасово окупованій території Луганської області наразі функціонують 33 кадетські класи, де посилено вивчаються предмети військової підготовки та російського православ’я, а учні зобов’язані носити військово-кадетську форму.

Денісова наголошує, що дії окупаційної адміністрації порушують статтю 8 Конвенції ООН про права дитини, якою передбачено збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки, а також статтю 29 Конвенції, згідно з якою освіта дитини має бути спрямована на підготовку до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру, терпимості.

Омбудсмен також повідомила, що звернулася до голови Представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні з проханням сприяти додержанню прав дітей, які проживають на непідконтрольній українській владі території, та запобіганню втягування їх у збройний конфлікт.