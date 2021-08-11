Що очікується на валютному ринку в середу

Аукціон Міністерства фінансів, на якому вітчизняним і зарубіжним інвесторам були запропоновані всього 3 випуски ОВДП - терміном на 1 рік, 1,5 року і 2 роки, показав досить скромні результати: всього цінних паперів було розміщено на суму близько 2,67 млрд гривень.

У той же час сьогодні очікується велике погашення ОВДП минулих випусків: інвесторам будуть виплачені 11,153 млрд гривень за самі папери і 1,34 млрд купонного доходу, всього майже 12,5 млрд гривень. В умовах зниження інтересу до покупок нових ОВДП частина цієї суми може бути спрямована на міжбанківський валютний ринок﻿ і використана для покупки валюти, що здатне на пару днів змінити ситуацію і качнути курс вгору. Чи відбудеться це, стане ясно вже сьогодні.

Відкриття торгів середи очікується на рівні 26,75/26,85 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в столиці вранці вівторка продавали по 26,84-26,85 гривень. Після обіду цінник підняли до 26,87-26,88 гривень, а до вечора - до 26,89-26,90 гривень. Сьогодні вранці продажі стартують з 26,90 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи з деякою часткою інертності. Від того, чи продовжить рости безготівковий долар, залежить і напрям подальшого руху курсу готівкового долара.

Євро на ринку FOREX у вівторок продовжив зниження і опустився до позначки 1,1707 долара. Вранці середи євро торгується у вузькому діапазоні 1,1711-1,1725 долара. Готівковий євро у вівторок вранці продавали по 31,55-31,58 гривень, до вечора цінник опустили до 31,48-31,50 гривень. Сьогодні вранці продажі стартують з 31,50 гривень. Далі все буде залежати від двох традиційних факторів: ситуації на FOREX і поведінки готівкового долара. У разі, якщо євро на FOREX розгорнеться вгору, готівковий євро теж може подорожчати.

Російський рубль у вівторок опустився до 74,05 рублів за долар. Станом на 8:00 середи він торгується у вузькому діапазоні 73,90-74,00 рубля за долар. Так співпало, що гривня вчора теж трохи ослабла, тому не дивно, що готівковий рубль продовжили продавати по 3,65-3,67 гривень за 10 рублів. Нічого не зміниться і сьогодні: його будуть продавати за тією ж ціною, істотних змін не передбачається.