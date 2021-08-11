З'ясувалося, у людей якого віку більше антитіл до COVID-19

Російські вчені з Петербурга з'ясували, що найбільше антитіл після перенесеної коронавірусної інфекції формується у людей похилого віку. У цій віковій групі їх в два рази більше, ніж у молоді, повідомляє Обозреватель.

У дослідженні брали участь півтори тисячі чоловік у віці від 18 до 69 років. Для вивчення медичних показників вони здавали аналізи на антитіла IgG після одужання від COVID-19.

В учасників брали кров на перевірку протягом шести місяців. З'ясувалося, що кількість антитіл у людей старше 50 років було набагато вище, ніж у студентів. Найбільше їх виявили в групі віком 60-70 років.

Вчені припустили, що це пов'язано з імунною системою. У літніх людей за роки життя вона стикалася з великою кількістю захворювань, тому імунітет виробляється більш стійкий.

Відзначимо, що у 80% пацієнтів, які перехворіли коронавірусом, протягом року збереглися антитіла. Такими є результати дослідження, проведеного серед 42 осіб.