Менш ніж через місяць настане осінь і вже пора задуматися, чим же варто оновити свій гардероб, щоб виглядати модно і стильно, повідомляє РБК-Украина.

Стиліст Ольга Кім перерахувала у своєму Instagram кілька трендів, на які варто звернути увагу.

Топ-9 трендів осені 2021:

Трикотаж

Довгі трикотажні сукні, костюм спідниця + кардиган, светр і в'язані штани в рубчик, трикотажні джемпери з коротким і довгим руковом. Обожнюємо цей тренд за нескінченний комфорт. Якщо ви - дама з формами, то просто вибирайте вільні моделі.

instagram.com/discoverstyle.ru

⠀Чорний

У цьому сезоні борються два протилежних фланги - яскраві та помітні кольори vs елегантний чорний. У моді приталені костюми в чорному кольорі й костюми з укороченим жакетом.

instagram.com/discoverstyle.ru

Плісировані спідниці

Довжина майже максі й плісе + асиметрія, колор-блоккінг, принти, різний розмір складок. Одночасно з цим тренд на стиль преппі та "спідниці школярок" - однотонні або картаті міні в велику складку.

instagram.com/discoverstyle.ru

Лавандовий колір

Причому можна і навіть потрібно придивитися до кольору у верхньому одязі. Пальто в лавандовому кольорі? Чому б і так!

instagram.com/discoverstyle.ru

Темний денім

У темному денімі багато плюсів - темний колір і матова фактура можуть вкрасти у вас пару кг Мені дуже подобаються поєднання деніму з коричневим, з червоним, з гірчичним.

instagram.com/discoverstyle.ru

Взуття з платформою.

Взуття на масивній підошві дуже актуальне - -і кроси, і кеди, і лофери, і черевики чекає та ж доля. Також актуальні клогі і знову повертається платформа в підносочній частині у туфель і ботильйонів.

instagram.com/discoverstyle.ru

Смужка

Лонгслів в смужку з зара став хітом продажів минулої весни, і восени будемо чекати того ж самого. До чорно-білої додамо ще й кольорову смужку для настрою. А ще дуже подобається, коли на чорно-білому лонгсліві роблять кольоровий яскравий кант.

instagram.com/discoverstyle.ru

Широкі штани

Палаццо захопили модний Олімп і йти не збираються. Вибирайте вільні моделі з защипами біля талії.

instagram.com/discoverstyle.ru

Костюм з сорочкою

Для всіх, кому піджаки незручні та здаються занадто офіційними, пропонуються костюми з сорочкою. Її можна носити заправленою, повністю випустити або ж носити розстебнутою поверх водолазки або футболки.

instagram.com/discoverstyle.ru

Автор: Марина Настевич