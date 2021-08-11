У двох областях України найзагрозливіша ситуація з COVID-19
Вчені Національної академії наук України повідомили про загрозливу ситуацію з коронавірусом в двох областях. Мова йде про Херсонську та Одеську області. Про це заявили в НАН, повідомляє РБК-Украина.
Вони повідомили, що стрімко зростає захворюваність й у західних регіонах на тлі низького її рівня.
"Найзагрозливішою є ситуація у Херсонській та Одеській областях", - йдеться у прогнозі вчених.
Крім того, у НАН повідомили, що швидко збільшується число позитивних тестів у Києві, хоча кількість госпіталізацій зростає повільно.
Автор: Анастасія Рокитна