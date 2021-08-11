Добровільні декларації: ставки податків для українців та іноземців

Державна податкова служба оприлюднила ставки збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, яке заплановане на період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року, повідомляє UBR.

Ставка 5% буде діяти для резидентів України, які задекларують валютні цінності на рахунках банків, нерухоме та рухоме майно, права на об'єкти інтелектуальної власності, цінних паперів, права на отримання дивідендів та інше.

У той же час в якості альтернативи платник податків може вибрати ставку 6% зі сплатою податків трьома рівними частинами щороку.

9% буде застосовуватися до декларацій нерезидентів України. Однак вони також в якості альтернативи можуть заплатити податки протягом трьох років рівними частинами, але тоді ставка податку досягне 11,5%.

"У разі подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації в період з 1 вересня 2021 по 1 березня 2022 замість 9% застосовується ставка збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування в розмірі 7%. В якості альтернативи платник податків може вибрати ставку 9,5% зі сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щороку ", - уточнили в податковій.

Також 2,5% буде застосовуватися до номінальної вартості держоблігацій з терміном обігу понад 365 днів без права дострокового погашення, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 до 31 серпня 2022 року для подачі одноразової декларації.

В якості альтернативи можна розділити сплату податків на три платежі зі ставкою 3%.