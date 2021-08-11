Голова поліції Києва пішов у відставку

Начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко повідомив, що подав рапорт про відставку, який задовольнили у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я подав рапорт про відставку. І вчора його задовольнили", - написав Крищенко в Facebook в середу вранці.

Він підкреслив, що "більше ніж п'ять з половиною років я пліч-о-пліч провів з поліцейськими Києва і це був непростий час постійних викликів та кризових ситуацій, іноді трагедій і невдач і часто - успіхів".

"Ми ніколи не ховалися і не відмовчувалися, завжди чесно і відкрито через ЗМІ розповідали про свою роботу людям. У цьому періоді - тисячі масових акцій, Євробачення і фінал Ліги чемпіонів, розкриття резонансних і серійних злочинів, вдосконалення професійного рівня поліцейських. Ми рухалися вперед, підтримували всі нововведення і самі ініціювали впровадження пілотних проєктів, які згодом поширювалися на всі поліцейські підрозділи", - зазначив Крищенко.

Також він додав:

"Завжди вважав, і буду вважати: найцінніше, що є в житті - це люди. Тому я дякую кожному поліцейському окремо і всьому колективу поліції Києва за роботу, підтримку і готовність нести службу, незважаючи на напружений графік і щоденне навантаження".

"Ми однією командою робили все, щоб забезпечити порядок в столиці. Я постійно ходжу по вулицях Києва без супроводу або охорони й завжди спілкуюся з людьми. Я вірю в кожного, хто патрулює вулиці, затримує правопорушників або розслідує злочини. І я впевнений, що ви й надалі будете працювати не зменшуючи темп і обороти. Пишався, і завжди буду пишатися нашою спільною роботою. Честь маю!", - підсумував він.

Крищенко був призначений начальником Головного управління Нацполіції в грудні 2015 року. До цього очолював управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України в Донецькій області (з грудня 2014 року).

У 2013-2014 році керував підрозділом Кіровоградського управління по боротьбі з організованою злочинністю. Навесні 2014 року стало начальником міськвідділу міліції Горлівки (Донецька обл.).

14 квітня 2014 року Крищенко був одним з тих, хто обороняв будинок Горлівського управління міліції при спробах захоплення його проросійськими сепаратистами. Захищаючи прапор України, отримав важкі поранення.

З червня по грудень 2014 року було в.о. глави Слов'янської райдержадміністрації. У 2018 році отримав звання генерала поліція третього рангу.